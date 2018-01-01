ألمانيا تطبق حظرا أوروبيا على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

من المقرر أن تختفي من ألمانيا وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي جميع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الأسواق اعتبارا من غد السبت، حسبما تنص قاعدة فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر أدوات الطعام البلاستيكية منذ عام 2019.



ويؤثر الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ في 3 يوليو 2021، على المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل أدوات المائدة والأطباق وقش الشرب وأعواد التقليب وأعواد مسحات القطن وعصي البالونات البلاستيكية.



كما لم يعد مسموحا بتداول عبوات وأكواب مشروبات مصنوعة من الستايروفوم في الأسوق.



واعتبارا من الآن سيتعين على تجار التجزئة استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الزجاج أو المعدن.



ولا يزال من الممكن بيع المنتجات أحادية الاستخدام التي لا تزال متوفرة. ويفترض الاتحاد الألماني للتجارة أنه لا تزال هناك "كميات كبيرة" سيحتاج القطاع إلى بيعها. ولم يفصح الاتحاد عن أرقام محددة عن ذلك.



وبالإضافة إلى حظر المواد المذكورة أعلاه، سيُفرض في ألمانيا وضع ملصقات خاصة بالمنتجات التي تُستخدم مرة واحدة، والتي لا توجد عروض بديلة لها.



وتشمل هذه منتجات النظافة الشخصية وأكواب السفر المصنوعة من البلاستيك والسجائر ذات المرشحات البلاستيكية.



وتهدف الملصقات إلى تحذير المستهلكين من الأضرار البيئية التي يسببها البلاستيك وإرشادهم إلى التخلص الصحيح منها.



ورحبت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، بالقواعد الجديدة، وقالت: "سيقود هذا الحظر قريبا إلى منتجات وحلول أفضل ومبتكرة وصديقة للبيئة".