ماليزيا تتسلم مليون جرعة لقاح أسترازينيكا من اليابان

تسلمت ماليزيا مليون جرعة لقاح أسترازينكا مجانا من اليابان ، ضمن برنامج التطعيم الوطني بماليزيا لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء الماليزية ، إلى أن ماليزيا حصلت حتى ، اليوم الجمعة، على إجمالى 1،828,000 جرعة من لقاح /أسترازينيكا/، وقد وافقت اليابان على التبرع بكميات مماثلة من لقاح /أسترازينيكا/ للفلبين وتايلاند وإندونيسيا.

ومن جانبه، قال السفير الياباني بماليزيا ، إن التبرع باللقاح من اليابان هو لتعزيز علاقات التعاون طويلة الأجل بين البلدين، مشيرا إلى أن العام القادم يوافق الذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية اليابانية الماليزية، وكذلك الذكرى الـ40 لسياسة التطلع إلى الشرق.

ووصلت اللقاحات إلى مطار كوالالمبور الدولي عبر رحلة الخطوط الجوية اليابانية، بحضور السفير الياباني لدى ماليزيا /هيروشي أوكا/ ووزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين ووزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين.

وقال وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا ، إن 2,393,882 شخص أو ما يعادل 7.3 بالمئة من إجمالي عدد السكان في ماليزيا قد أكملوا، الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن برنامج التطعيم الوطني.

وأوضح وزير الصحة الماليزي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية- اليوم، الجمعة، أنه نحو 5,952,815 شخص تلقوا الجرعة الأولى ليصبح إجمالي عدد متلقي الجرعات من اللقاح (الجرعة الأولى، والجرعتين الأولى والثانية) 8,346,697 جرعة.

وأضاف الدكتور أدهم، أن لجنة العمل الخاصة لبرنامج التطعيم الوطني الماليزي تستهدف تطعيم 10 بالمئة من إجمالي عدد السكان في هذه البلاد بحلول منتصف يوليو الجاري.