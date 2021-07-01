الشرطة اليونانية تلقي القبض على عضو في حزب يميني متطرف

ألقت الشرطة اليونانية مساء الخميس القبض على عضو رفيع المستوى في حزب"جولدن دون" -أو الفجر الذهبي- اليوناني اليميني المتطرف.

وكان العضو كريستوس باباس، ثاني أهم عضو في الحزب، مختبئًا منذ تشرين أول/أكتوبر 2020.

وذكرت قناة "إي آر تي" اليونانية الحكومية نقلاً عن إدارة شرطة أثينا أنه ألقي القبض عليه داخل شقة بالعاصمة.

وأدانت محكمة بأثينا في الخريف الماضي باباس وأعضاء آخرين في قيادة الحزب اليميني المتطرف بتهمة تأسيس منظمة إجرامية.

وحكم على زعيم الحزب نيكوس ميكالولاكوس وباباس بالسجن 13 عاما، فيما حصل خمسة آخرون من الأعضاء القياديين بالحزب على أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و 13 عامًا.

وحكم على أحد مؤيدي الحزب بالسجن المؤبد بعد أن اعترف بطعن وقتل مغني راب يساري في 2013.

وقام أعضاء الحزب بشكل متكرر بمهاجمة ومضايقة المواطنين اليساريين والمهاجرين.

وكان حزب "جولدن دون" يستحوذ على مقاعد في البرلمان اليوناني لسنوات. وخلال الأزمة المالية الحادة في اليونان، أصبح الحزب مؤقتًا ثالث أقوى قوة في البرلمان.

وفي انتخابات 2019، فشل في تجاوز عتبة 3 % الضرورية للحصول على مقاعد وبالتالي لم يكن له تمثيل في البرلمان منذ ذلك الحين.