ألمانيا تصنف قبرص وإقليم كاتالونيا ضمن مناطق الخطورة الوبائية

ضمت الحكومة الألمانية قبرص وإقليم كاتالونيا الإسباني إلى قائمة المناطق ذات الخطورة الوبائية فيما يتعلق بجائحة كورونا



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أنه اعتبارا من بعد غد الأحد، سيتم أيضا ضم ثلاث مناطق أخرى في إسبانيا والنرويج إلى قائمة الخطورة الوبائية.



ومع ذلك، لن يؤثر هذا واقعيا على السائحين الألمان إلى هذه المناطق، حيث يتعين فقط خضوع المسافرين جوا عند عودتهم إلى ألمانيا إلى اختبار كورونا، دون إلزامهم بالخضوع لحجر صحي، إلا أن التصنيف كمنطقة خطر يعني أن وزارة الخارجية الألمانية تنصح بعدم السفر إلى هناك.



وشطبت ألمانيا قطر ومنطقة في كرواتيا وجزر جوادلوب الكاريبية من قائمة الخطورة الوبائية.