طائرة شحن من طراز بوينج 737 تجري هبوطا اضطراريا قبالة هاواي

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" التليفزيونية الأمريكية نقلا عن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة شحن من طراز بوينج 737 أجرت هبوطا اضطراريا قبالة ساحل هاواي.

وذكرت "سي إن بي سي" اليوم الجمعة أنه تم إنقاذ طاقم الطائرة، بعدما تعرضت الطائرة لمشاكل في المحرك.

وتراجع سهم شركة بوينج لصناعة الطائرات بنسبة 2% إلى 90ر234 دولار في التعاملات الصباحية ببورصة نيويورك، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وقالت بلومبرج إن مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي كان على علم بهذه التقارير، ويقوم بجمع معلومات، حسبما قال المتحدث كريس أونيل عبر البريد الالكتروني. وسيتولى المجلس التحقيق في الحادث.

وسيكون الحادث هو ثاني حادث مؤسف خلال هذا العام لطائرات بوينج 737، الرئيسية للشركة.

وكانت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "سرى ويجايا أير" للطيران قد تحطمت قبالة سواحل إندونيسيا في يناير، ما أسفر عن مقتل كل ركابها. وكانت الطائرة من طراز أقدم للفئة 737.

وكان أحدث نسخة للطائرة، وهو بوينج 737 ماكس، قد عاد للتحليق في السماء العام الماضي بعد توقف دام 20 شهرا بسبب حادثين مميتين .