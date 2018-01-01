اتحاد الصناعات: تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي جعل مصر دولة جاذبة الاستثمارات

أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مصر تمكنت بفضل ما شهدته من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي عقب ثورة 30 يونيو من أن تعود لممارسة دورها كدولة محورية علي المستوي الإقليمي والعالمي وكدولة جاذبة للاستثمار بفضل هذا الاستقرار.

وأوضح السويدي - في بيان لاتحاد الصناعات المصرية اليوم - أن ما حدث في مصر من تنمية ومشروعات كبري وبرامج حماية اجتماعية هو نقلة تاريخية غير مسبوقه أدهشت العالم وجعلت التجربة المصرية نموذجا يتحدث عنه العالم بكل فخر وإعزاز .

وحث السويدي كافة الصناع علي تكثيف الجهود لتعظيم القيمة المضافة في الصناعه والمساهمة بدور كبير في البحث العلمي والتطوير حتي يمكن للصناعه الوطنية أن تحقق نقلة نوعية توازي النقلة التي تمت علي كافة المستويات.