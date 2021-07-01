تراجع غير متوقع للإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا

أظهر تقرير شهري صدر اليوم الخميس تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال مايو الماضي على خلاف التوقعات التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال مايو الماضي بنسبة 3ر0% شهريا إلى ما يعادل 545ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 550ر1 تريليون دولار خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال مايو الماضي بمعدل 4ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للتقديرات الأولية.

جاء الارتفاع المخالف للتوقعات في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 3ر0% إلى 203ر1 تريليون دولار.

في المقابل أظهر تقرير الوزارة تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 1ر1% إلى ما يعادل 6ر451 مليار دولار سنويا، مقابل زيادة الإنفاق على المشروعات السكنية بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 7ر751 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد العامة تراجع بنسبة 2ر0% سنويا إلى ما يعادل 342 مليار دولار، بما يعكس التراجع الكبير في الإنفاق على مشروعات التعليم ومشروعات الطرق السريعة.

ومقارنة بالشهر السابق ارتفع إجمالي الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 5ر7%.