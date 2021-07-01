إلقاء 750 ألف زريعة أسماك متنوعة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الجارية فى بحيرة البرلس من أعمال تعميق وتطهير، وإلقاء آلاف من وحدات الزريعة، لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية البحيرات وتطهيرها وتعميقها.



وقال المهندس أسامة هنداوي، وكيل وزارة الثروة السمكية لوسط الدلتا، إنه تم إلقاء 750 ألف زريعة سمك ببحيرة البرلس ضمن 3 ملايين زريعة سمكية مخصصة لبحيرة البرلس، مؤكداً أن إلقاء الزريعة بالبحيرة لتنميتها، وزيادة المخزون السمكى بها، مما يؤثر على زيادة نسبة الصيد للصيادين، مما يؤدى لانخفاض الأسعار حينما تزداد الكميات ببحيرات مصر، علما بأن القاء الزريعة تتم فى كافة محافظات الجمهورية، والبحيرات.





وأضاف هنداوي، أن الزريعة بلطى نيلى ومبروك حشائش ومبروك فضي، وهذان النوعان اللذان صالحين للزراعة للجزء الذى به مياه العذبة، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعميق جارية، من خلال شركة المقاولون العرب، وتقوم الإدارة العامة للمشروعات بوسط الدلتا بأعمال التطهير حاليا فى منطقة النقعة ببحيرة البرلس، كما تقوم بمجهود لإزالة مخلفات إنشاء الحوش والسدود والصيد الجائر بالاشتراك مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات بالبرلس، ضمن رؤية وتخطيط السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية.