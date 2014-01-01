الخارجية الروسية للاتحاد الأوروبي: لا جدوى من التحدث مع موسكو بلغة الإنذارات والتهديدات

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو نائب الأمين العام لدائرة السياسة الخارجية الأوروبية للشؤون السياسية، إنريكي مورا، بعدم جدوى التحدث مع روسيا بلغة الإنذارات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أنه، خلال لقاء، جمع جروشكو ومورا، اليوم الجمعة، في موسكو، قدم الجانب الروسي تقييماته الرئيسية لقرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بخصوص روسيا واجتماع المجلس الأوروبي في 24-25 يونيو الماضي.

وأضاف البيان: "أنه تم التأكيد على عدم جدوى محاولات التحدث مع روسيا بلغة الإنذارات والتهديدات والقيود والعقوبات غير القانونية من جانب واحد، وجرى الإعراب عن الأمل بأن يسود التفكير السليم وأن يُظهر الاتحاد الأوروبي الإرادة السياسية والموقف البناء والمسؤول تجاه التفاعل مع روسيا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار البيان إلى أن نهج التفكير السليم سيخلق مساحة من الأمن والاستقرار والازدهار غير القابل للتجزئة في أوروبا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي طالبوا مؤخرًا المفوضية الأوروبية بتقديم خيارات للتدابير والعقوبات الاقتصادية، ردًا على ما وصفوه بالأعمال الخبيثة وغير القانونية والتخريبية لروسيا.

يُذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية في 2014.

وتتهم بروكسل وواشنطن الجانب الروسي بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفًا في النزاع الأوكراني.