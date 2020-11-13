 وول ستريت جورنال: جونسون آند جونسون تؤكد أن لقاحها يشكل مناعة قوية ضد سلالة دلتا - بوابة الشروق
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وول ستريت جورنال: جونسون آند جونسون تؤكد أن لقاحها يشكل مناعة قوية ضد سلالة دلتا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 12:03 م

أكدت شركة "جونسون آند جونسون"، أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من "كوفيد-19"، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد سلالة "دلتا" المنتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول أخرى وغيره من سلالات فيروس كورونا المتحورة.

وقالت الشركة - وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - إن البيانات أظهرت استمرار الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، 8 أشهر على الأقل.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الأداء الإيجابي للقاح جونسون آند جونسون يعزز مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصرح بها حاليًا يمكن أن تحمي من سلالة دلتا والتي تبدو أنها أكثر عدوى من السلالات السابقة.

وأفادت بأن السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تراقب عن كثب مدى فعالية اللقاح ضد سلالة دلتا.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى اعتماد العديد من الدول على إمدادات جونسون آند جونسون، ولا سيما أن لقاحها أسهل في الشحن والتخزين من لقاحات شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية أو من تلك التي تنتجها شركة موديرنا.

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