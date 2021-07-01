السلطات الألمانية تحث المواطنين على تلقي التطعيم للتغلب على سلالة دلتا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان يوم الخميس عن قلقه بشأن كيفية انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا، وحث الناس على حماية أنفسهم من خلال تلقي التطعيم بشكل كامل.

وقال شبان في برلين "الأمر متروك لنا إذا ما كان سيكون لدلتا فرصة أم لا"،مضيفا أن الألمان يملكون الخيار في أيديهم، إذا ما كان سيكون هناك وقت لطيف في الخريف بعد العودة من عطلة الصيف أم لا.

وجاء حديث شبان بعد أن ذكرت هيئة مكافحة الأمراض الرسمية في ألمانيا، معهد روبرت كوخ، أن التقديرات الحالية تشير إلى أنه من الممكن أن تُعزى نصف إصابات كورونا على الأقل في ألمانيا إلى سلالة دلتا، التي ظهرت لأول مرة في الهند وتعتبر أشد عدوى .

ودعا شبان إلى بذل جهود للحفاظ على معدل منخفض من عدد الحالات. وأشار إلى أن التطعيم الكامل يثبت فعاليته ضد سلالة دلتا.

وأظهرت أرقام معهد روبرت كوخ أن السلالة تشكل 37 % من الحالات في ألمانيا في الأسبوع المنتهي في 20 حزيران/يونيو، أي أكثر من ضعف المعدل في الأسبوع السابق.

وتظهر الأرقام الإجمالية انخفاضًا ثابتًا. وسجلت الإدارات الصحية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 892 حالة، وهو انخفاض من 1008 حالات في الأسبوع السابق. وكان هناك 63 حالة وفاة، وهو انخفاض من 93 وفاة في الأسبوع السابق.

كما قامت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو) بتعديل نصائحها بما يتماشى مع انتشار البديل.

وكتبت لجنة "ستيكو" ننصح أي شخص تلقى تطعيما أوليا من لقاح أسترازينيكا أن يتلقي الجرعة الثانية من تطعيم يستخدم حمض نووي ريبوزي مرسال، سواء كان من إنتاج شركة فايزر/بيونتك أو شركة موديرنا، بغض النظر عن عمره.

وأوصت بفترة أربعة أسابيع بين الجرعتين لأولئك الذين يتبنون ما وصفوه بنظام تطعيم غير متجانس.

وفي الوقت ذاته، بالنسبة لأولئك الذين يتلقون لقاحين من حمض نووي ريبوزي مرسال، فإنهم أقروا أيضا بمرور فترة أقصر بين الجرعة الأولى والثانية.

وقالوا إن تطبيق التوصية يخضع للتقييم .

وقال خبراء لجنة التطعيم إنهم عدلوا نصيحتهم للتوصية بالناقل ولقاح حمض نووي ريبوزي مرسال، حيث كانت الاستجابة المناعية بعد الجرعتين المختلفتين "أفضل بشكل واضح" من الاستجابة المناعية بعد جرعتين من لقاح أسترازينيكا.