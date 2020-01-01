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أعلن فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، قائمة منتخب التانجو التي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق يوم 22 يوليو الجاري.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة رفقة المنتخب الوطني وإسبانيا وأستراليا، وتستهل الأرجنتين مبارياتها بمواجهة أستراليا في 22 يوليو ثم تلعب ضد مصر في 25 يوليو وتواجه إسبانيا في 28 يوليو.

ويتأهل بطل ووصيف هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي حيث يلعبان ضد المتأهلين من مجموعة ألمانيا والبرازيل والسعودية وكوت ديفوار.

وشهدت القائمة تواجد لاعب واحد فوق السن «أكبر من 23 سنة» وهو الحارس خيريمياس ليديسما لاعب نادي قادش الإسباني.

وجاءت القائمة المكونة من 22 لاعبا:

حراسة المرمى: خيرمياس ليدسيما (قادش الإسباني) – لاوتارو موراليس (لانوس الأرجنتيني) – خواكين بلازكيز (أتليتكو تاييريس الأرجنتيني)

الدفاع: هيرنان ديلا فونتي (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني) – مارسيلو هيريرا (سان لورينزو الأرجنتيني) – نيهان بيريز (غرناطة الإسباني) – ليونيل موسيفيتش (فيزيلا البرتغالي) – فاكوندو ميدينا (لانس الفرنسي)- فرانشيسكو أورتيجا (فيليز الأرجنتيني)- كلاوديو برافو (بورتلاند تمبرز الأمريكي)

الوسط: فاوستو فيرا (أرجنتينوس جونيورز)- سانتياجو كولومباتو (كلوب ليون المكسيكي) – توماس بيلمونتي (لانوس الأرجنتيني)- مارتن باييرو (بانفيلد الأرجنتيني)- بيدرو ديلا فيجا (لانوس) – فيرناندو فالنزويلا (فامليساو البرتغالي)- أليكسيس ماكاليستر (برايتون الإنجليزي) – تياجو ألمادا (فيليز الأرجنتيني)

الهجوم: أجوستين أورزي (بانفيلد الأرجنتيني) – إيزيكويل باركو (أتلانتا يونايتد الأمريكي) – أدولفو جايتش (بينفينتو الإيطالي) – إيزيكيل بونسي (سبارتاك موسكو الروسي).