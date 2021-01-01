الكاظمي يوجه بزيادة حصص الوقود للمولدات الكهربائية الأهلية لمواجهة انقطاع الكهرباء في العراق

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، وزارة النفط بزيادة حصص الوقود للمولدات الكهربائية الأهلية لمواجهة انقطاع الكهرباء في البلاد، وذلك على إثر تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية وانهيار المنظومة بالكامل في البلاد يوم أمس الخميس.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن إعادة منظومة الكهرباء بوقت قياسي إلى الخدمة بعد أن تعرضت إلى التوقف التام فجر اليوم ، مؤكدة أنها تعمل منذ حادث توقف المنظومة على إعادة تشغيل الوحدات التوليدية في عموم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للعودة إلى الانتاج الذي وصلت اليه المنظومة مساء امس الخميس والبالغ (١٨٥٠٠) ميكاوات.

وأشارت الوزارة ، في بيان لها اليوم، إلى أن هناك استهدافات مبرمجة ومتواصلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية طيلة الأيام الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة، أدت إلى عدم استقرار منظومة الطاقة، ما نجم عنه انفصال خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (مسيب حرارية - مسيب غازية) (١ و٢)، فجر اليوم والذي توقفت بسببه منظومة الطاقة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النفط العراقية - في بيان لها، زيادة حصة وقود (الكاز) للمولدات من 25 لتراً لكل KVA إلى 35 لتراً.

وكان الكاظمي قد اتخذ قرارات مهمة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد، تضمنت تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وكانت الطاقة الكهربائية قد انقطعت في معظم أنحاء العراق منذ أمس وحتى صباح اليوم مع بلوغ الحرارة ذروتها، حيث يعاني العراق من موجة حر شديدة إذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم مناطقه.