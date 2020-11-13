وزير التنمية المحلية: نتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق نقلة نوعية بالمحافظات

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أهمية التعاون الذي توليه الوزارة مع مختلف شركاء التنمية الدوليين العاملين في مصر لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المحافظات.

وشدد خلال اجتماع عقده، اليوم الجمعة، مع آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، على اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات مصر والدول الإفريقية في مجالات التنمية المحلية كمحور مهم لدعم العمل الأفريقي المشترك خاصة على مستوى المدن والمحافظين المنتخبين على الصعيد الأفريقي حيث تتشارك تلك المدن مع القاهرة في مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها فيروس كورونا والبنية التحتية والنقل والزيادة السكانية وغيرها من التحديات التنموية.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لبرنامج الأغذية العالمي للجهود التي يقوم بها في دعم مشروعات وبرامج عمل الدولة والوزارة بمختلف المحافظات خاصة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

ومن جانبها .. هنأت الزهيري، وزير التنمية المحلية والعاملين بالوزارة على المستوي المتميز الذي

ظهر خلال استضافة الوزارة ومحافظة القاهرة لاجتماعات الدورة 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وما شهده من توقيع اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة.

وأكدت مسئولة برنامج الأغذية العالمي، أنها شهدت مع شركاء التنمية الذين شاركوا في هذه الاجتماعات، المستوى الراقي للتعامل مع الملف الأفريقي بوزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث أصبحت القاهرة مقصداً للكوادر المحلية الأفريقية للحصول على دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وأبدت الزهيري، استعداد برنامج الأغذية العالمي للتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم الفني اللازم لتوثيق ودعم علاقات مصر بقارتها الأفريقية من خلال الدور الهام والحيوي الذي تقوم به الوزارة في إطار دعم العلاقات مع وزراء التنمية المحلية بأفريقيا أو من خلال المدن الأفريقية .

وتناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء "البوابة الجيومكانية" لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلى رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

كما بحث الدعم الذي تلقته الوزارة من برنامج الغذاء العالمي فيما يخص إطلاق منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية والحرفية "أيادي مصر" والتي نجحت في دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات في ظل الأهمية الكبيرة لعمليات التسويق الإلكتروني خلال الفترة الحالية.

وشهد الاجتماع أيضاً سبل دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين في مجال التنمية الريفية وبحث كيفية دعم البرنامج للوحدات المحلية القروية وتوفير دورات تدريبية في بعض القطاعات الخاصة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى خاصة للمرأة والشباب بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية واختيار 50 قرية بالمحافظات للتنفيذ فيها، فضلا عن تدريب كوادر الإدارة المحلية في مجال المشروعات بما يساعد في تحقيق أقصى استفادة من الدعم المالي الذي سيقدمه برنامج الأغذية لصندوق التنمية المحلية لخلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى المختارة، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأغذية في التطوير المؤسسي لصندوق التنمية المحلية وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل إلكترونياً.