تراجع قياسي في أعداد العاطلين بإسبانيا

أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية الصادرة، اليوم الجمعة، تراجع أعداد العاطلين في البلاد، بأكبر قدر له في شهر يونيو الحالي.



وتراجع عدد العاطلين المسجلين في إسبانيا الشهر الماضي بمقدار 166911 عاطل، بعد تراجعه بمقدار 129378 في مايو الماضي. وهذا التراجع الشهري لعدد العاطلين في إسبانيا هو الرابع على التوالي.



وفي الوقت نفسه تراجع عدد العاطلين الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بمقدار 248544 عاطل، أي بنسبة 43ر6% سنويا.



وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تراجع عدد العاطلين المسجلين في قطاع الخدمات بمقدار 131217 عاطلا وفي الصناعة بمقدار 12698 عاطلا.



وتراجع عدد العاطلين في قطاع التشييد بمقدار 11763 عاطلا، في حين ارتفع عددهم في قطاع الزراعة بمقدار 1882 عاطلا.



كما تراجع عدد العاطلين بين الشباب الأقل من 25 عاما بمقدار 23557 عاطلا أو بنسبة 3ر7% مقارنة بالشهر السابق.