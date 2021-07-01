أوكرانيا تسجل 696 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 33 حالة وفاة

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف ، اليوم الجمعة، تسجيل 696 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و236 ألفا و497 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة /يوكرين فورم/ الأوكرانية، إن " من بين حالات الإصابة 36 طفلا و 33 عاملا طبيا"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 52 ألفا و 391 حالة.

وبعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع عدد حالات التعافي إلى 1197 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي بدء الجائحة إلى مليونين و 169 ألفا و584 حالة وفاة.