مناورات لغواصات روسية على عمق يزيد عن 500 متر تحت سطح الماء

بدأ أسطول الشمال الروسي مناورات خاصة في بحر بارنتس وبحر النرويج لاختبار غواصات روسية تعمل في المياه العميقة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لأسطول الشمال الروسي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، أن أطقم عدة غواصات تشارك في هذه المناورات، بما في ذلك غواصات من الجيل الرابع.

وأضاف البيان :"أن اختبار الغواصات يجري على أعماق تزيد عن 500 متر تحت سطح الماء، وهو الحد الأقصى لمعظم الغواصات الحديثة، فيما تنفذ التدريبات وفق المخطط وستستمر عدة أيام".

يُذكر أنه في أوائل يونيو الماضي جرت مناورات بحرية في بحر بارنتس بشمال روسيا، تدربت خلالها 20 سفينة وغواصة روسية على حماية حدود القطب الشمالي بدعم من 10 طائرات ومروحيات.