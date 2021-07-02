 الشناوي ليس الوحيد.. خطأ فادح لحارس الجونة كلفه التعادل مع الإنتاج - بوابة الشروق
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الشناوي ليس الوحيد.. خطأ فادح لحارس الجونة كلفه التعادل مع الإنتاج

محمد جلال
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 8:31 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 8:32 م

يبدو أن هذا الأسبوع سيكون بطله اخطاء حراس المرمى التي تكلف فريقهم فبدأه محمد الشناوي، حارس الأهلي، بالأمس الجمعة الذي كلف فريقه التعادل مع بيراميدز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ووقع إسلام طارق، حارس الجونة، في نفس خطأ الشناوي عندما فشل في تشتيت الكرة لتصطدم بمصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى وترتد في المرمى في المباراة المقامة حالياً بين الفريقين .

وكان الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي والجونة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


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