بنجلاديش تحتجز أكثر من 750 شخصا انتهكوا قواعد الإغلاق

أكدت الشرطة في بنجلاديش اليوم الخميس، احتجاز أكثر من 750 شخصا على خلفية مزاعم بانتهاك قواعد الإغلاق على مستوى البلاد، في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت بنجلاديش، التي تقع في جنوب آسيا، اليوم تسجيل عدد قياسي من الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 143 وفاة.

وأغلقت المكاتب ومراكز التسوق وعلقت خدمات النقل في جميع أنحاء بنجلاديش.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا افتخار الإسلام مساء اليوم الخميس، إن نحو 258 من بين 755 محتجزا اتهموا على وجه التحديد بتحدي الأمر الحكومي بالبقاء في منازلهم .

وقال إنه تم الإفراج عن معظم الباقين في نهاية المطاف، مضيفا أن محاكم متنقلة حكمت على آخرين بغرامات.

وقال افتخار الإسلام إن وحدة المرور بالشرطة أصدرت مخالفات ضد 274 سيارة لمرورها في الشوارع في تحد لقيود الفيروس الفتاك .

وتشهد الشوارع، الخاوية غالبا، في دكا وغيرها من الأماكن دوريات تنفذها قوات من الجيش تم استدعاؤها لمعاونة الإدارة المدنية، إلى جانب قوات الأمن.