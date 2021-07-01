حديقة حيوانات ألمانية تبلغ عن اختفاء دب باندا صغير

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أعلنت حديقة حيوان دويسبورج الألمانية مساء الخميس اختفاء أحد صغار دب الباندا.

وقالت حديقة الحيوان الواقعة في مدينة دويسبورج غربي البلاد إن العاملين بالحديقة كانوا يبحثون في منطقة الباندا، واسمها جانج، منذ بداية اليوم.

ولم يتضح كيف كان بإمكان الباندا الحمراء الهروب من منطقتها المسيجة.

وذكرت حديقة الحيوانات إنها تعتقد أن جانج قد تكون في أحد الأشجار الكثيرة بحديقة الحيوان.

وطالبت الحديقة الجمهور بالاتصال الفوري بالشرطة حال رؤيتهم للباندا، وحثت المواطنين على عدم محاولة الامساك بها بأنفسهم.

ووفقا لحديقة الحيوان، فإن الباندا الصغيرة، التي يبلغ طولها 50 سنتيمترا، باستثناء الذيل، وتزن حوالي خمسة كيلوجرامات،لا تتسبب بأضرار للناس.