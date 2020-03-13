باكستان تسجل 1277 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 959 ألفا و685 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و345 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 905 آلاف و430 حالة، بعدما تماثلت 1110 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 31 ألفا و910 حالات