 تشييع جنازة طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بأبو كبير بالشرقية - بوابة الشروق
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تشييع جنازة طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بأبو كبير بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 12:58 م

شيع المئات من أهالي قرية هربيط، التابعة لدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جنازة طفلين شقيقين؛ لقيا مصرعهما غرقًا في مياه ترعة بحر الصادي بأبو كبير، بعد ساعات من اختفائهما.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من محمد أحمد، مُقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، يفيد باختفاء طفليه عبدالمهيمن، 7 سنوات، وعمران، 5 سنوات، منذ صباح الخميس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الطفلين جثثًا هامدةً من إحدى الترع بدائرة مركز أبو كبير، فيما تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي.

وتبين أن الطفلين كانا في طريقهما لحضور درس تعليمي، وأنهما نزلا إلى الترعة بهدف اللهو في المياه لكنهما غرقا، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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