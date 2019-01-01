البرلمان الماليزي يستأنف جلساته بعد انتقادات لتعليقها

أعلن وزير الشؤون القانونية في ماليزيا، تقي الدين حسن، اليوم الجمعة، أن البرلمان الذي توقفت جلساته منذ يناير جراء قيود فيروس كورونا، سوف يستأنف نشاطه قبل نهاية حالة الطوارئ في الأول من أغسطس المقبل.



وقال تقي الدين: "دائما ما تؤيد الحكومة آراء الملك في جميع الأمور"، مضيفا أن مجلس الوزراء سوف يجتمع الأسبوع المقبل لتحديد موعد استئناف البرلمان عقد جلساته.



ودعا الملك عبدالله، وأحزاب المعارضة وبعض شركاء الائتلاف الحكومي، إلى إعادة فتح أبواب البرلمان.



وأعطى الملك الضوء الأخضر في كانون ثان/يناير لفرض حالة الطوارئ وتعليق البرلمان بعد موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا ضربت البلاد أواخر العام الماضي.



غير أنه منذ أبريل، شهدت ماليزيا موجة ثالثة أدت إلى وفيات جراء الوباء، وزيادة في أعداد الإصابات بالنسبة للأفراد، أكثر مما جرى الإبلاغ عنه في الهند، ما دفع الحكومة الماليزيا إلى فرض إغلاق "شامل".



وأثارت الموجة الأخيرة من كوفيد-19 انتقادات أن حالة الطوارئ التي أراد رئيس الوزراء محي الدين ياسين تمديدها لما بعد الأول من أغطس، لا تجدي نفعا.



ورغم أن الإصابات تراجعت قليلا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل حوالي سبعة آلاف إصابة جديدة.



وسجلت الوزارة 84 وفاة على صلة بالفيروس أمس الخميس.