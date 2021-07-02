حققت مبادرة "ثقافتك كتابك"، التي اطلقتها وزارة الثقافة تزامنًا مع إقامة معرض القاهرة للكتاب، مبيعات مبادرة "ثقافتك كتابك" نجاحًا كبيرًا في أولى أيام المعرض.

ووصلت مبيعات المبادرة في اليوم الأول والثاني للمعرض إلى بيع 6867 نسخة بقيمة مالية بلغت 62360.

وذكرت هيئة الكتاب في بيان رسمي "الإقبال الجماهيرى على العناوين المطروحة من خلال المبادرة والتى تتراوح أسعارها ما بين 1 جنية وحتى 20 جنية يشجع على ضخ المزيد منها حيث تضم مئات الإصدارات من دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة للكتاب تحمل عنوان "في القراءة حياة"، وتستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية، وتشهد إطلاق منصة رقمية خاصة تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة الأجنحة لمعرفة مواقع دور النشر والكتب المعروضة إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا بالإضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات إفتراضية بتقنية 3D.