الرئاسة التونسية تعلن عن هبة أمريكية بنصف مليون جرعة مضادة لكورونا

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أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة عن هبة أمريكية تتمثل في تزويد تونس بنصف مليون جرعة، ستساعد في الحد من النقص في إمدادات اللقاحات المضادة لكورونا.

وتواجه تونس موجة كاسحة من تفشي الفيروس ومعدلات قياسية لعدد الإصابات اليومية.

ويمثل النقص في مخزون اللقاحات وتباطؤ حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف آذار/مارس الماضي، من بين أحد الاسباب الرئيسية وراء التزايد السريع لعدد الإصابات.

وقالت الرئاسة التونسية إن الهبة الأمريكية ستسلم الى تونس قريبا، مضيفة أنها "تعكس هذه المبادرة علاقات الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" أفادتا في حزيران/يونيو أن ادارة الرئيس جو بايدن ستتبرع بـ500 مليون جرعة من لقاحات فايزر لـ92 دولة من الدول الفقيرة عبر مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وحتى أمس الخميس تلقى مليون و881 الف و65 شخص اللقاح في تونس من بينهم 566 ألف و111 شخص تلقوا الجرعة الثانية.

وبسبب بطئ التزود بإمدادات اللقاحات سيكون من الصعب على الحكومة تطعيم 5ر5 مليون مواطن أي نصف سكان البلاد، بنهاية هذا العام.