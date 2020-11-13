اصطدم القطار رقم 90 المميز القادم من القاهرة إلى أسوان بسيارة ربع نقل أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية الجزيرية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن دهس السيارة ومصرع قائدها وتوقف حركة القطار لنحو ساعة، واستئنافها مرة أخرى.

وانتقل اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء مرور القطار رقم 90 المميز اصطدم بالسيارة رقم 9158 ي ط ج قيادة أشرف صبحي علي عبد الله 45 سنة مقيم مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

أسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة وتم نقله لمستشفى قنا العام، كما تسبب الحادث في توقف حركة القطارات حتى تم رفع آثار الحادث.