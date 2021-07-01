 أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 9:46 ص

أعلن النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، بينما تواصل وزارة العدل الأمريكية مراجعتها لعقوبة الإعدام.
وقال جارلاند، في بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة :"يجب أن تضمن وزارة العدل ألا يُمنح كل شخص الحقوق التي يكفلها دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب، بل ويُعامل كذلك بشكل عادل وإنساني ضمن النظام الجنائي الفيدرالي ويتمتع هذا الالتزام قوة خاصة في قضايا الإعدام".
ولفت إلى أن التعليق هذا مؤقتا، إلى حين أن يتم التحقق من إجراءات وزارة العدل ذات الصلة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قويا في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 في المئة إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل.


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