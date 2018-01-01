كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المحامي الخاص بالتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، تواصل مع النادي وأبلغه بعدم عودة موكله إلى مصر وفسخ العقد الذي يربطه بنادي الزمالك.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «الدور في التجديد على كل اللاعبين، لم نقل شيء عن سيف الجزيري ثم تم تفعيل بند الشراء، عندما نجدد للاعب آخر سيرى الناس».

وأضاف: «تطورات مفاوضات التجديد مع بنشرقي؟ لا أتحدث عن أي شيء لم يحدث حتى الآن».

وتطرق رئيس الزمالك المؤقت للحديث عن تطورات موقف فرجاني ساسي، حيث قال: «لم أتحدث مع اللاعب وتواصل محاميه مع الزمالك منذ 4 أيام وأخبر محامي النادي بأن اللاعب لن يأتِ لمصر وفسخ عقده».

وتابع: «نمتلك الحق وفقًا للعقد المبرم وإذا أراد القدوم فننتظره ولكن نتخذ الإجراءات التي تحمي حقوق النادي».

وأتم: «أقول لجماهير الزمالك تفاؤلوا خيرًا؛ فريقكم رجال وبإذن الله نحقق نتائج مثل الطائرة والسلة واليد، الآن لايوجد لنا شيء سوى كرة القدم وبإذن الله نستطيع إسعاد الجمهور».