هونج كونج: انتهاء التحقيق في أول قضية وفقا لاتفاق التعاون مع سلطات المراجعة المحاسبية بالصين

أكمل مجلس التقارير المالية في هونج كونج أول تحقيق يجريه وفقا لاتفاق التعاون مع السلطات الرقابية في بر الصين الرئيسي والذي يسمح بالحصول على أوراق أعمال المراجعة المحاسبية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القضية تتعلق بإخفاق مدقق حسابات إحدى الشركات المدرجة في البورصة في تحديد الأخطاء المادية في حساب أرباح أسهم الشركة، في البيانات المالية الخاصة بها.



وطالب المجلس المعني بالرقابة على الشركات المدرجة في البورصة بإصلاح الخطأ من خلال تعديل بيانات أرباح الأسهم بأثر رجعي، في أحدث بيانات سنوية لها.



وكان المجلس بدأ التعامل مع هذه القضية لأول مرة في عام 2019، ولم يتم الكشف عن اسم الشركة المتورطة، أو مراجع الحسابات المعني بالقضية.



يذكر أن مجلس التقارير المالية في هونج كونج هو الجهة الرقابية الوحيدة خارج بر الصين الرئيسي المسموح لها بالحصول على نتائج المراجعة المحاسبية للشركات المدرجة في البورصة من السلطات الصينية لأغراض التحقيق.