أعمال راجح داود على أنغام أوركسترا الأوبرا

يعزف اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار راجح داود.

يأتي ذلك في الحفل المقام الثامنة مساء السبت 3 يوليو على المسرح الكبير بمشاركة الفنانين أحمد منيب (فيولينة)، سمير عزمي - صلاح بيجاتو - نيهال نبيل ( غناء)، محمود عبد الفتاح (عود)، محمد صالح (بيانو)، صابر عبد الستار (قانون)، هاني البدرى (ناى)، صفاء عبد الرحمن (فلوت)، عمرو سمير (بان فلوت) وراجح داود (ارغن) منها لحظة موسيقية، ابتهال لصوت غنائي وأوركسترا الحجرة، المحاربون للعود والبيانو والاوركسترا، رجل في زمن العولمة للناى والعود والأوركسترا، عصافير النيل للقانون وأوركسترا الحجرة، الرجل الثالث للبيانو والاوركسترا، تقاسيم للفلوت والأوركسترا الوتري، نصر السماء للقانون والأوركسترا، أرض الخوف للبان فلوت وصوت بشری وأوركسترا الحجرة، كبرىت أحمر للبيانو والأوركسترا، أسلحة دمار شامل للنای والبيانو والأوركسترا، هوانم جاردن سيتي اغنية بالأسلوب العربي والاوركسترا الوتري، پاسكاليا للعود والأورغن إلى جانب مؤلفتين تعزفان لاول مرة هما مهرج السيرك للاوركسترا ويهديها لرفيقة مشواره ثناء وحوار لألتي الفيولينة والربابة والأوركسترا ومهداة للدكتور فوزي فهمي.

يشار أن راجح داود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، اسس أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999 وشارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، ‏ بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001، كتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الافلام السينمائية المصرية منها الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي ، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعي والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار، حاصل على العديد من الجوائز المهمة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية ‏، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003.