أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، بدء الجيش، اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



وقال الوزير خلال تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية حققت انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت، عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية.