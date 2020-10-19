استخراج 60 بطاقة رقم قومى لسيدات برأس غارب ضمن مبادرة «المواطنة المصرية»

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قام فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بمساعدة 60 سيدة في استخراج بطاقات الرقم القومي لهم، من أهالي مدينة رأس غارب وذلك بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بحضور شيرلي بدر ناجي عضوه فرع المجلس بمدينة رأس غارب.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "المواطنة المصرية – بطاقتك حقوقك" والتي تأتي من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية.

كما يذكر أن هذه المبادرة تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.