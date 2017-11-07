مشاركة طيارين حربيين ألمان في تدريبات حلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود

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شارك سلاح الجو الألماني "لوفتفافه" بطيارين من بين صفوفه في التدريبات التي تمت بالاشتراك مع قوات جوية وبحرية من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن طائرات من بريطانيا واليونان ورومانيا وتركيا وسفنا من رومانيا وإيطاليا وتركيا شاركت في هذه التدريبات اليوم الجمعة.

وتهدف هذه التدريبات حسب المتحدث إلى إظهار قوة الردع في المنطقة ولكن ينبغي أن يتم ذلك بمسؤولية وطريقة غير تصعيدية.

كانت منطقة البحر الأسود مسرحا لتوترات متزايدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي منذ عدة أسابيع.

وفي غضون ذلك، نقلت ألمانيا ثلاث طائرات من طراز يوروفايتر إلى مطار كونستانتا العسكري في رومانيا من أجل تولي مسؤولية حماية الجانب الجنوبي الشرقي من حلف الأطلسي بالاشتراك مع القوات الجوية البريطانية.

وتم التخطيط إلى تطبيق هذه المهمة "الجوية الشرطية" منذ فترة طويلة داخل الحلف.