مقتل 23 من قوات الأمن وعناصر الانتفاضة الأفغانية في هجوم لطالبان

قالت مصادر إن 23 شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن وعناصر من قوى الانتفاضة العامة، قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجمات شنتها جماعة طالبان المسلحة في إقليمي بدخشان وبغلان في شمال أفغانستان ليلة أمس الخميس.

ونقلت قناة "طلوع نيوز"الأفغانية عن المصادر، التي لم تفصح عن هويتها، إن بعض الآليات والأسلحة العسكرية سقطت في يد طالبان.

يأتي ذلك فيما حمل الآلاف السلاح في مقاطعات مختلفة للقتال ضد طالبان وسط تصاعد هجمات الجماعة.

وحققت طالبان سلسلة من المكاسب في أنحاء أفغانستان مؤخرا. ومنذ بدء الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) من أفغانستان في الأول من مايو الماضي، انتزعت طالبان السيطرة على 15 منطقة، على الأقل.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيتم استكمال انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

كما أعلن حلف الناتو سحب قواته المشاركة في مهمة "الدعم الحازم" في البلاد بحلول نفس الموعد.