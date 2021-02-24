الأمن يكشف حقيقة استيلاء أشخاص على فيلا مملوكة لسيدة وأخواتها بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة استيلاء اشخاص على فيلا مملوكة لسيدة وأخواتها بالإسكندرية

حيث قال مر أمني أنه بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً إستغاثة تضررت خلالها إحدى المواطنات من قيام مجموعة من الأشخاص بالإستيلاء على الفيلا المملوكة لها وأخواتها بالميراث من والدها ، والكائنة بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

بالفحص تبين وجود خلافات بين (الشاكية وأخواتها) و (مجموعة من أقاربها) حول ميراث الفيلا المشار إليها ، وقيام الطرفين بتحرير محاضر ضد بعضهم البعض.

وبالإستعلام من النيابة العامة عن التصرفات النهائية ، أفادت أن الفيلا المشار إليها ضمن نزاعات قضائية ومازالت قيد التحقيقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.