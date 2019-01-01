التحقيق مع مشتبه بهم جدد في قضية حادث التلفريك الإيطالي

قالت المدعي المحلي أوليمبيا بوسي لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) اليوم الجمعة إن سلطات القضاء الإيطالية تحقق مع مشتبه بهم جدد في حادث عربة التلفريك الذي أودى بحياة 14 شخصا.

ويشمل المشتبه فيهم الجدد موظفين رفيعي المستوى من شركة تصنيع عربات التلفريك "لايتنر" في ساوث تيرول، ليرتفع إجمالي المشتبه فيهم إلى 14 شخصا.

وعلقت شركة لايتنر على الأمر قائلة إنه من الطبيعي أن يستدعيها ادعاء فيربانيا في التحقيق حيث أن هناك عقد صيانة بينها وشركة فيروفي ديل موتارون.

وكانت لايتنر قد أجرت بعض أعمال الصيانة والفحص في تلفريك ستريسا الذي يربط جبل موتارون بالشاطئ الغربي لبحيرة ماجيوري.

وقالت شركة لايتنر إنها قدمت توثيقا شاملا إلى الادعاء بشأن القضية.

ولأسباب لم تتضح بعد، انقطع حبل سحب التلفريك. وفي اللحظة التى كان يجب أن تعمل مكابح الطوارئ الموجودة على الكابل الحامل والحيلولة دون السقوط، لكن المشابك عطلت عمل هذه الآلية.

وسقطت عربة التلفريك التي تسير على خط يربط بين منتجع ستريسا وجبل موتارون الذي يبلغ ارتفاعه 1500 متر غربي بحيرة ماجيوري، على الأرض في 23 أيار/مايو الماضي، ما أسفر عن مقتل 14 من بين 15 شخصا كانت تقلهم.

ولم ينج من الحادث سوى صبي إسرائيلي، فقد والديه وشقيقه وجديه. وبعد إقامة مطولة في المستشفى والخضوع لجراحة أخذته إحدى قريباته التي تعيش في إيطاليا.