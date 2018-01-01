تحديد موعد نهاية الدوري الجزائري

كشف ياسين بن حمزة، عضو الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن دوري المحترفين للموسم الحالي سيختتم يوم 21 أغسطس المقبل، علما بأنه يتبقى على نهاية الموسم الحالي 10 جولات.

وقال بن حمزة، الذي يترأس لجنة كرة القدم المحترفة على مستوى الاتحاد الجزائري، للإذاعة الحكومية، إنه سيتم الإبقاء على نظام الصعود والهبوط الذي تم إقراره قبل انطلاق الموسم.

وأكد عضو الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن 4 فرق ستهبط لدوري الدرجة الثانية، وسيصعد فريقان من دوري الدرجة الثانية لدوري المحترفين.

وكشف ياسين بن حمزة، أن الموسم المقبل سيكون انتقاليا وسيشهد تغييرا في نظام المنافسة بالنظر للجدول المزدحم للمباريات.

وأشار إلى أن التوجه العام لدى الاتحاد هو إقامة دوري "مخفف" يراعي المنافسات والبطولة التي تنتظر المنتخب الأول ومنتخب المحليين وكذلك الأندية المعنية بالمسابقات الخارجية.

ويرجح أن يتم تقسيم أندية الدوري المحترفين الـ18 على مجموعتين، على أن يتم تنظيم دورة اللقب "بلاي أوف" لتحديد بطل الدوري، و"بلاي داون" لتحديد هوية الأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية.

ويتوقع أن يعلن الاتحاد الجزائري الأسبوع المقبل عن اقتراحه بخصوص نظام المنافسة الخاص بالموسم المقبل.