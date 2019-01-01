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ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس

علي البحيري
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 6:58 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 6:58 م

نجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس في التأهل إلى نصف نهائى بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد الفوز على الـروسـيـة أوكـسـانـا سـيـلـيـخـمـيـتـيـڤـا 2-0 (6-3 ، 6-3)، وذلك في طريق الاستعدادات النهائية لفتاة مصر الذهبية لأولمپياد طوكيو 2020 .

الجدير بالذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية تشارك في الأولمبياد حيث ستمثل مصر في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.


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