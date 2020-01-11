معرض القاهرة للكتاب يوضح حقيقة غلق مكتبة للكتب المزورة

أغلقت إدارة معرض القاهرة للكتاب، جناح لبيع الكتب بأحد مكتبات سور الأزبكية.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان رسمي صادر عنها مساء اليوم الجمعة: «توضيحًا لما تم تداوله اليوم على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن غلق جناح بسور الأزبكية نتيجة ضبط كمية من الكتب المزورة لعدد من الناشرين المصرين والعرب والتى بلغ عددها 50 ألف كتاب».

وتابعت: «تؤكد إدارة معرض القاهرة للكتاب أنه حدث بالأمس الخميس الأول من يوليو 2021 أول أيام فتح ابواب المعرض للجمهور، قد أبلغت شرطة المصنفات الفنية عن وجود بائع بأحد مكتبات سور الأزبكية «مكتبة محمد إبراهيم»، متهم فى قضية متداولة حاليًا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب، وعلى الوفور قامت إدارة المعرض بتشكيل لجنة أقرت أن الجناح ليس باسمه ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد من أنها لا تضم أي نسخ لكتب مزورة وأن الشخص المكلف بعملية البيع فى الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير».

وأوضح البيان: «قررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة لايصال رسالتين إلى كل بائعي سور الأزبكية، أولهما: أن إدارة معرض القاهرة للكتاب لا تسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية، أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيا، وتم إفراغ محتويات الجناح بالكامل، ولن يسمح له بالمشاركة في المعرض وأيضا المكتبة التى سمحت بتواجد هذا الشخص في جناحها لن يسمح لها بالمشاركة في المعرض مرة ثانية».

وتطرق البيان إلى الأخبار التى تم تداولها اليوم عن وجود حفلات توقيع من قبل عدد من دور النشر في أجنحة المعرض، وذكر: «توضح إدارة المعرض أن عدد من الكُتاب الصادر لهم أعمال من دور النشر الخاصة قد تواجدوا بالفعل داخل المعرض خارج القاعات الأمر الذي أوحى بحدوث نوع من تكدس الجمهور على دور النشر وأماكن تواجد هؤلاء الكتاب لحصول الجمهور على توقيعهم».

وتابع: «تم توجيه إنذار لهذه الدور بعد تكرار الواقعة مرة أخرى، كما تم وقف البيع في هذه الأجنحة لمدة تتراوح ما بين ساعة أو ساعتين لحين انتهاء الازدحام الجماهيري وخروج الكُتاب من أرض المعرض نهائيا، كما تم التنبيه على دور النشر أنه في حالة تكرار مثل تلك الأفعال سيتم غلق الأجنحة نهائيا».

وناشدت إدارة المعرض جميع العارضين ودور النشر المشاركة الالتزام التام بالتعميم المرسل لهم والذي ينص على قواعد المشاركة في الدورة الـ52 من المعرض.