بيان: الاستخبارات العراقية تحبط محاولة لقصف ثكنة عسكرية غربي بغداد

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أحبط جهاز الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة عملية قصف بـ10صواريخ لاستهداف ثكنة عسكرية في حي الجهاد غربي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط محاولة إستهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي بغداد.

وأوضح البيان أن القوات ضبطت 10صواريخ نوع كراد في حي الجهاد غربي بغداد وألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة.