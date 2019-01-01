إنشاء مركز للإغاثة برأس غارب للحد من آثار الأزمات والكوارث

لحماية المواطنين والحد من الآثار الناجمة عن الكوارث والأزمات، كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء مركز الإغاثة بمدينة رأس غارب، على مساحة ٢٦٠٠م٢، بتكلفة أكثر من ١٠ ملايين جنيه، لتصل نسبة التنفيذ بالمشروع ٩٠% حتى الآن، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنهاية أغسطس المقبل.

ويشتمل المركز على 16 غرفة إقامة (٨ للرجال- ٨ للسيدات)، ومخزنين بمساحة ٢٣٦م٢، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات، مطعم، مطبخ، مغسلة.

ويهدف إنشاء المركز إلى توفير سكن مؤقت للحالات الطارئة، وتوفير مخازن لمواد الإغاثة؛ للحد من الآثار التي يمكن أن تتعرض لها المدينة في حالات الكوارث والأزمات.