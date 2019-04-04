الملكة إليزابيث الثانية تستقبل ميركل في قلعة وندسور

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، وذلك في لقاء خاص في آخر زيارة لها إلى بريطانيا قبل ترك منصبها.

ورحبت الملكة 95 عاما، التي كانت ترتدي ثوبا أخضر اللون ، بميركل فى قلعة وندسور بالقرب من لندن اليوم الجمعة ، كما شوهد في الصور التى حصلت عليها وكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية .

ويمثل الاجتماع الشخصي مع الملكة حالة نادرة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبالتالي شرفا كبيرا للمستشارة المنتهية ولايتها. وحتى الآن، كانت الملكة في الغالب تعقد اجتماعاتها افتراضيا خلال الجائحة.

وبالنسبة لميركل، فإن هذه ليست الزيارة الأولى التي تلتقي فيها الملكة؛ حيث انها حظيت باستقبال الملكة لها في عامي 2008 و 2014. كما زارت الملكة برلين في العام التالي.

ومن المرجح أن تكون زيارة ميركل اليوم الجمعة، والتي تبادلت خلالها وجهات النظر مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هي زيارتها الوداعية لبريطانيا كمستشارة. ولا تعتزم ميركل الترشح مرة أخرى في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.