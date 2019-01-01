استبعاد العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون من الأولمبياد

استبعدت العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون من المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة، بعدما تلقت عقوبة الإيقاف لمدة شهر بعدما جاءت نتيجة تحاليلها إيجابية لمادة لها علاقة بالقنب خلال تجارب الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي.

وتأهلت ريتشاردسون -21 عاما- للأولمبياد بعدما فازت بنهائي سباق 100 متر في التجارب في زمن بلغ 86ر10 ثانية، وهو وقت مذهل يؤكد قدرتها على المنافسة على الميدالية الذهبية.

ولكن بسبب العينة الإيجابية تم استبعادها من الحدث وأصبحت بدون أهلية للمشاركة في الأولمبياد التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال ترافيس تيجارت رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات :" القواعد واضحة، ولكن هذا محزن على عدة مستويات، أتمنى أن يكون تحملها المسؤولية والاعتذار مثالا لنا جميعا على أن بإمكاننا أن نتغلب على قراراتنا الخاطئة بنجاح، رغم العواقب الباهظة لهذا القرار بالنسبة لها".

يذكر أن مادة القنب ممنوعة في المسابقات وفي ميثاق الوكالة الدولية للمنشطات، وذكرت الوكالة الامريكية لمكافحة المنشطات إنه يتم تصنيفها على أنها "مادة تعاطي" بسبب استخدامها في المجتمع خارج الرياضة.

وكتبت ريتشاردسون على "تويتر" أمس الخميس :"أنا بشر". وتم سحب اسمها من القائمة المشاركة في الدوري الماسي بستوكهولم يوم الأحد ولم تتنافس منذ تجارب 100 متر ولم تنافس في سباق 200 متر.

وفي مثل هذه المخالفات يعد الإيقاف ثلاثة أشهر أمرا معتادا، ولكن يمكن أن يتم تخفيض هذه العقوبة لشهر واحد إذا وافق الرياضي على الحصول على برنامج علاجي معتمد، كما ستفعل ريتشاردسون في هذه الحالة.