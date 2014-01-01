المنتخب الألماني يحتاج لمزيد من الوقت لنسيان مرارة الخروج من يورو 2020

بعد أن تلقى المنتخب الألماني صدمة قوية بالخروج من دور الستة عشر بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، لا شك في أن الفريق سيكون بحاجة إلى وقت لنفض غبار الخروج الصادم والهزيمة التي جاءت في نهاية حقبة المدير الفني يواخيم لوف.

وخسر المنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي صفر / 2 يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن ليودع منافسات يورو 2020، وهي آخر بطولة للفريق تحت قيادة المدير الفني يواخيم لوف.

وأبدى جوشوا كيميش /26 عاما/ لاعب المنتخب الألماني شعوره بالإحباط إثر الهزيمة أمام إنجلترا، وكتب على حسابه بتطبيق "إنستجرام" :"خيبة الأمل عميقة، ومن الصعب حقا بالنسبة لي التعامل مع هذا الأمر."

وأكد كيميش لاعب بايرن ميونخ، "كنت أثق بنسبة 100 % في أننا يمكننا الفوز بلقب البطولة."

وقال كيميش إنه كان يستمتع بشكل كبير باللعب وسط الجماهير رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف :"كانت فرصة كبيرة لم نستغلها للأسف، لكنني واثق من أننا سنعود."

وتابع :"كان شعورا هائلا أن نتمكن أخيرا أخيرا من اللعب أمامكم من جديد."

ويرحل يواخيم لوف عن تدريب المنتخب الألماني بعد 15 عاما قضاها في المنصب، وشهدت تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2014، وسيحل مكانه هانزي فليك الذي رحل عن تدريب بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي.

وقال كيميش بشأن حقبة لوف في تدريب المنتخب :"الحقبة التي صنعها لا تزال غير قابلة للنسيان."

وقال كيفن تراب حارس المرمى البديل للمنتخب الألماني، إنه كان من الصعب استيعاب نهاية مشوار المنتخب في البطولة الأوروبية.

لكنه أضاف أن البطولة الأولى له مع المنتخب، شكلت رحلة مثيرة بالنسبة له وشهدت العديد من نقاط الصعود والهبوط.

كذلك تحدث روبين جوسنس الظهير الأيسر لفريق أتلانتا الإيطالي، والذي تألق بشكل كبير خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي 4 / 2 في دور المجموعات، عن مشاعر المنتخب عقب الخروج على يد إنجلترا.

وقال جوسنس في تدوينة صوتية "بودكاست" لقناة "شبورت 1" التليفزيونية إن الصمت كان سائدا داخل المنتخب الألماني، وأضاف أنه لم يمر بمثل هذه التجربة من قبل.

وأوضح :"لم يقل أي شخص شيئا، كان كل فرد يفكر وربما كان يسأل نفسه بشأن ما حدث وكيف خرج المنتخب من البطولة."

وأضاف جوسنس :"الأمر لا يزال مؤلما للغاية. سيستغرق استيعابه المزيد من الأيام، إن لم تكن أسابيع، لأنه مرير بشكل هائل."

أما جوسنس، فقد يجد بعض العزاء في تألقه أمام البرتغال وتسجيله هدفا فيما يعد أفضل مباراة للمنتخب الألماني بالبطولة الأوروبية.

وقال جوسنس :"سيظل هذا في ذاكرتي إلى الأبد، وسأخبر به أبنائي وأحفادي."