ناجلسمان يبدأ مشواره مع بايرن ميونخ بمباراة ودية أمام كولون

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفريق سيخوض أولى مبارياته تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان، عندما يلتقي كولون وديا في 17 يوليو الجاري، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وتبدأ استعدادات بايرن ميونخ يوم الاثنين المقبل باختبارات أداء للاعبين الذين لم يشاركوا مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وبعدها يلحق بهم اللاعبون الدوليون.

ويخوض بايرن ميونخ أربع مباريات ودية استعدادا للموسم، أولها أمام كولون في مدينة فيلينجن بحضور ستة ألاف مشجع، حيث جرى السماح بحضور عدد محدد من المشجعين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعدها يخوض بايرن مباريات ودية أخرى أمام أياكس الهولندي، على ملعب "أليانز أرينا" في 23 يوليو وأمام بوروسيا مونشنجلادباخ ونابولي الإيطالي يومي 28 و31 من الشهر نفسه.

وذكر بايرن ميونخ أن الصورة لم تتضح بعد بشأن عدد المشجعين الذي سيسمح بحضورهم خلال مباريات الفريق البافاري على ملعبه.

وطبقا للقواعد المعمول بها حاليا في ولاية بافاريا، يسمح بحضور 1500 مشجع، لكن استاد "أليانز أرينا" يشهد استقبال 14 ألف و500 مشجع في إطار مشروع تجريبي تشهده بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية.

وستكون مباراة الدور الأول بكأس ألمانيا في أغسطس المقبل، أول مباراة رسمية لبايرن ميونخ تحت قيادة ناجلسمان، قبل أن يخوض الفريق المنافسة على التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم العاشر على التوالي.