 تونس تسجل 106 حالات وفاة و6776 اصابة جديدة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة - بوابة الشروق
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تونس تسجل 106 حالات وفاة و6776 اصابة جديدة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 7:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 7:03 ص

أحصت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس، 106 حالات وفاة و6776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ ظهور أول اصابة في البلاد في مارس 2020.

وازداد الوضع الصحي تعقيدا في تونس في ظل موجة كاسحة للوباء تجتاح البلاد وتكاد تخرج عن السيطرة بسبب الضغط الكبير على المستشفيات العمومية والنقص في أسرة الإنعاش والأكسجين.

وظلت أعداد المصابين في صعود لتسجل حصيلة قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ إجمالي الوفيات 15 ألف و65 حالة فيما وصل عدد المصابين إلى 420 ألفا و879.

وفرضت عدد من الولايات التي شهدت 400 إصابة لكل 100 ألف شخص، حجرا صحيا شاملا ولكن تتردد شكاوى على نطاق بعدم الالتزام بالقيود الصحية في الشوارع.

ومددت الحكومة ساعات حظر التجوال الليلي في كامل البلاد بدءا من الساعة الثامنة ليلا، وفرضت قيودا على حركة التنقل بين الجهات الموبوءة وفي العاصمة وما جاورها في مسعى لكسر حلقات العدوى.


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