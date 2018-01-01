أفغانستان: 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة

سجلت أفغانستان اليوم الجمعة 1309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 3839 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.



وسجلت الوزارة 59 حالة وفاة و776 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.



وتشير الارقام إلى تراجع طفيف في حالات الإصابة اليومية بكورونا في البلاد، لكن الأطباء يحذرون من أن العدوى مازالت مرتفعة وأنه يتعين أن يستخدم الأشخاص كمامات ويبقون على التباعد الاجتماعي.



ويبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 123 ألفا و463 وإجمالي حالات الوفاة 5107 وإجمالي حالات الشفاء 72 ألفا و700، طبقا لأرقام صادرة عن وزارة الصحة العامة.