إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة دون إصابات

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قصفت طائرة حربية إسرائيلية ليلة الخميس/الجمعة موقعا تابعا لحركة حماس في غزة بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أنه تم قصف موقع تدريب يتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في جنوب مدينة غزة دون وقوع إصابات.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم موقعا لحماس ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ما أدى لإندلاع 4 حرائق متفرقة.

وسجل قطاع غزة توترا أمنيا محدودا بشكل متقطع منذ إعلان مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في 21 أيار/مايو الماضي لإنهاء جولة تصعيد عسكري استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.

واشتكت الفصائل الفلسطينية من تشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة وعرقلة إعادة الإعمار فيه عقب جولة التصعيد الأخيرة وتوعدت بالرد وسط جهود مصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.