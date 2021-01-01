التشيك تفرض مزيدا من القيود على دخول أراضيها بسبب الوباء

بدأت جمهورية التشيك تشديد الضوابط على دخول أراضيها في ظل مخاوف من الطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد.



وأشار متحدث باسم الحكومة اليوم الجمعة إلى خطط بأنه سيتحتم على جميع المسافرين ملء طلب تسجيل عبر الانترنت اعتبارا من التاسع من يوليو الجاري.



وسيتحتم أيضا على الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد الوباء، تقديم اختبار كورونا بنتيجة سلبية، بغض النظر عن الدولة التي جاءوا منها.



وحتى الآن، من الممكن دخول البلاد للمسافرين القادمين مما يطلق عليه "الدول الخضراء" التي تشكل معدل خطر منخفض بالنسبة للوباء، مثل ألمانيا، دون شروط.



ومن الجوانب الأخرى للخطة أن الحكومة التشيكية سوف تنقل جزءا من التزامات إجراء الفحوصات لأرباب العمل، أي أنه سوف يتحتم على الشركات التأكد من التزام الموظفين بالخضوع للفحوص الضرورية بعد العودة من قضاء عطلة خارج البلاد.



ولن يسمح لمن لا يمتثل لذلك بالعودة إلى العمل.



يشار إلى أن إصابات فيروس كورونا منخفضة في جمهورية التشيك. وخلال سبعة أيام، أصيب ثمانية أشخاص فقط بين كل مئة ألف من السكان بالفيروس.