تعثر مفاوضات أوبك بلس بشأن زيادة إنتاج النفط

تعثرت محاولات الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة تدريجية لإنتاج النفط، اعتبارا من الشهر المقبل بسبب اعتراض إحدى الدول الأعضاء الرئيسية على الاتفاق الأولي بين السعودية وروسيا بشأن الزيادة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مشاركة في المفاوضات القول إن الإمارات العربية المتحدة اعترضت في اللحظة الأخيرة على الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه السعودية وروسيا بشأن زيادة تدريجية للانتاج.

وقالت المصادر إن السعودية والإمارات وهما حليفان تقليديان فشلتا في تسوية خلافاتهما بشأن الخطط المستقبلية لإنتاج دول تجمع أوبك بلس من النفط، لينتهي اجتماع اللجنة الاستشارية للتجمع دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الجمعة في محاولة لتسوية الخلافات والوصول إلى اتفاق

كانت بلومبرج قد نقلت عن مصادر أخرى في وقت سابق من اليوم القول إن اللجنة الوزارية الاستشارية للتجمع اتفقت على التوصية بزيادة الإنتاج تدريجيا حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يمهد الطريق أمام توصل التجمع الذي يضم 23 دولة إلى اتفاق بشأن خطط الإنتاج للشهور المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.